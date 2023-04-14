Суд Албании отказался экстрадировать в Россию обвиняемую в шпионаже

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Светлана Тимофеева

Суд Албании принял решение не экстрадировать в Москву россиянку Светлану Тимофееву, подозреваемую в шпионаже, передает Albanian Daily News. Обвинение требовало отклонения запроса об экстрадиции на том основании, что в РФ Тимофеевой не будут предоставлены юридические права в соответствии с конвенцией о правах человека.

В августе 2022 года Тимофеева была арестована вместе с 23-летним Михаилом Зориным и 24-летним украинцем Федором Алпатовым после инцидента, произошедшего внутри периметра бывшего оружейного завода в албанском городе Грамше. Зорин оказал сопротивление и распылил перцовый баллон на двух военных, указывали в Минобороны Албании.

Мещанский суд Москвы тогда же завел против Тимофеевой дело о незаконном получении сведений, относящихся к государственной тайне.

Тимофеева известна в Сети как фотограф Лана Сатор. Она вела блог о действующих и закрытых заводах, военных объектах, свалках техники, бомбоубежищах в России и Европе.

В феврале адвокат Тимофеевой настаивала, что ее подзащитная уже отбыла срок предварительного заключения, и настаивала на освобождении россиянки. Россиянке все равно продлили арест.