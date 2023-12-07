Су-35С охраняли борт Путина во время перелета в ОАЭ: была ли опасность Песков: Су-35С охраняли Путина по пути в ОАЭ из-за неспокойных регионов

Фото: МО РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что истребители Су-35С сопровождали самолет президента России Владимира Путина в поездках в Абу-Даби и Эр-Рияд. Что об этом известно?

Почему были предприняты такие меры

Пресс-секретарь главы государства пояснил, что самолет главы государства пролетал через некоторые неспокойные регионы, поэтому предпринимаются различные шаги по обеспечению безопасности российского лидера.

«Регион неспокойный, и если ОАЭ и Саудовская Аравия — это стабильные, безопасные страны, то окружение, регион смежный, безусловно, полон опасности и непредсказуемости. Поэтому принимаются все меры для обеспечения безопасности главы российского государства на должном уровне», — подчеркнул Песков.

Также официальный представитель Кремля рассказал, что экипажи российских истребителей получили специальные разрешения от трех стран, над которыми проходил полет, они несли на борту штатное вооружение.

«На протяжении полета президентского самолета до посадки в Абу-Даби главу государства сопровождали четыре истребителя ВКС России Су-35С. Упомянутые истребители несли штатное вооружение различного класса. Взлет звена Су-35С осуществлялся с оперативного аэродрома в России в сложных метеоусловиях при сильном дожде и порывистом ветре. Истребители пилотировали летчики первого класса», — объяснил пресс-секретарь президента России.

Фото: МО РФ

Что известно про истребители, которые сопровождали Путина

Су-35с — это многоцелевой сверхманевренный одноместный истребитель, который предназначен для поражения воздушных, наземных (надводных) целей противника, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования, а также для ведения воздушной разведки. Су-35 называют развитием одноместной линейки самолетов Су-27. Работа над ним велась в ОКБ «Сухой» с середины 80-х. Самолет оснащен новым радиоэлектронным оборудованием, вооружением, системами радиоэлектронной борьбы. Он способен нести ракеты Р-37, дальность полета которых составляет примерно 380 километров.

«В Су-35С использованы технологии истребителей пятого поколения. Он может летать и воевать в условиях, когда классические истребители поколения 4 и 4+ не могут эффективно вести боевые действия. Самолет Су-35С позволяет творить в небе уникальные фигуры высшего пилотажа благодаря двигателям с управляемым вектором тяги» — сообщали в «Ростехе».

Герой России генерал-майор авиации, Сергей Липовой предполагал в беседе с NEWS.ru, что «самыми желанными» истребителями РФ за рубежом являются Су-35С.

«Не исключу, что самыми желанными для зарубежных партнеров стали истребитель Су-35С. <...> Всех характеристик мы, подчеркну, никогда не узнаем, так как все подобные документы засекречены, как и реальные технические параметры. Но если ими так активно интересуются за рубежом, значит, они превосходят западные аналоги», — заявил Липовой.

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