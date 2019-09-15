Российский истребитель Су-35 и самолёт-амфибия Бе-200 продемонстрировали свои возможности в небе над Стамбулом. Техника прибыла в Турцию для участия в технологическом фестивале Teknofest. Он пройдёт с 17 по 22 сентября текущего года.
Демонстрация Су-35 продолжалась примерно 15 минут. Пилот выполнил несколько фигур высшего пилотажа.
Бе-200 отработал манёвры, применяемые во время тушения пожаров, передаёт агентство
Ранее News.ru сообщал, что консультации между Москвой и Анкарой по поставкам истребителей Су-57 и Су-35 уже начались. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.