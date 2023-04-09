Появились кадры подрыва моста, по которому диверсанты ВСУ попали под Брянск Военкор Поддубный: Су-34 ВС РФ уничтожил мост, по которому диверсанты ВСУ попадали под Брянск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель-бомбардировщик Су-34

Российский истребитель Су-34 уничтожил переправу через реку Судость, по которой украинские диверсанты до этого вошли на территорию Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный. В качестве доказательства он показал кадры, на которых видно, как мост взрывается от попадания снаряда. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Летчики ЗВО (Западного военного округа) на Су-34 сегодня нанесли удар по мосту через реку Судость в Черниговской области Украины. Мост находится недалеко от села Гремяч. В результате огневого поражения мост получил значительные повреждения. Инфраструктурный объект на территории противника был поражен, так как использовался диверсионно-разведывательной группой Главного управления разведки ВСУ для выдвижения на территорию России и атак на жителей Брянской области, — говорится в сообщении Поддубного.

6 апреля Минобороны России сообщило, что российские военные и пограничники ФСБ пресекли попытку 15 украинских диверсантов проникнуть в село Случовск Брянской области. Противник осуществил попытку прорыва на российскую территорию рано утром. ДРГ была рассеяна и понесла потери.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пограничники ФСБ в районе села Случовск в Погарском районе пресекли попытку проникновения группы украинских диверсантов. По словам Богомаза, противнику нанесли огневое поражение.