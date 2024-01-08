Су-34 поразили укрепрайон армии Украины: новости СВО на утро 8 января Российские Су-34 ударили по укрепрайону ВСУ на Краснолиманском направлении

Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России нанесли удар по укрепрайону украинской армии авиационными бомбами ФАБ-500, сообщило Министерство обороны РФ. Позиции ВСУ поразили на Краснолиманском направлении.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 7 января, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

В МО заявили, что экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил РФ нанесли удар по укрепрайону и живой силе противника на Краснолиманском направлении. Отмечается, что использовались авиабомбы ФАБ-500, имеющие универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК), позволяющий атаковать позиции противника с безопасного расстояния. После подтверждения разведки о том, что цели уничтожены, экипажи благополучно приземлились на аэродроме вылета.

Помимо этого, российские военные за сутки пресекли шесть попыток ВСУ провести ротацию на Южно-Донецком направлении, рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. Также, по его словам, были пресечены действия двух разведывательных групп.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжают выполнять боевые задачи на Южно-Донецком направлении. <...> В течение суток сорвано шесть попыток противника провести ротации боевиков. Пресечены действия двух разведывательных и одной инженерной групп», — сказал военный.

Разведчики группировки войск «Запад» ВС России использовали противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Фагот» для уничтожения замаскированного командно-наблюдательного пункта украинской армии на Купянском направлении, сообщило Министерство обороны РФ. Результат поражения зафиксировал беспилотник.



Фото: МО РФ

«После разведки местности с использованием беспилотного летательного аппарата был вскрыт замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ. <...> Меньше минуты понадобилось бойцам, чтобы развернуть и навести ПТРК, точным выстрелом командно-наблюдательный пункт противника был поражен», — заявили в МО.

Отмечается, что во время прилета в командно-наблюдательном пункте было как минимум трое военнослужащих ВСУ.

Кроме того, мотострелковые подразделения группировки войск «Запад» отразили четыре атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. По его словам, за сутки потери ВСУ составили до 50 военнослужащих.

«В полосе обороны общевойсковой армии мотострелковые соединения при поддержке огня артиллерии отразили две контратаки штурмовых групп 32-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районе озера Лиман. Противник был вынужден отойти в юго-западном направлении. Кроме этого, мотострелки общевойсковой армии при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп, усиленных бронетехникой, 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на направлении Терны — Житловка», — рассказал Зыбинский.

Он добавил, что российские бойцы уничтожили две боевые машины пехоты CV-90 производства Швеции и американский БТР М113. Кроме того, расчеты зенитного ракетного комплекса «Тор» ликвидировали два беспилотных летательных аппарата «Фурия», предназначенных для разведки, в районах Авдеевки и Коломыйчихи.

Также стало известно, что украинский пилот МиГ-29 с позывным Голубой Шлем погиб при совершении полета. По неподтвержденным данным, погибшего звали Владислав, ему было 23 года. Обстоятельства смерти пилота не раскрываются. Однако неофициально это связывают с сообщением Министерства обороны РФ об уничтожении украинского МиГ-29 в декабре 2023 года.

Как ВСУ атаковали РФ

Вооруженные силы Украины открыли огонь по Донецку, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, в результате атаки получили ранения две пожилые женщины.

«В результате обстрела Куйбышевского района пострадала женщина 1957 г. р. В Кировском районе из-за сброса боеприпаса с беспилотника крайне тяжелые ранения получила женщина 1948 г. р. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — уточнил Пушилин.

Фото: МО Украины

Глава ДНР добавил, что повреждения получили три жилых домостроения в Куйбышевском районе. Кроме того, по Донецку и Горловке ВСУ выпустили 29 боеприпасов и осуществили 12 обстрелов, сказал Пушилин.

Где на Украине гремели взрывы

В Харькове прозвучала серия взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов. Более подробной информации он не привел.

«Харьков под <...> ударом. В городе прозвучало уже несколько взрывов», — рассказал градоначальник.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Днепровской и Харьковской областях страны, а также на контролируемых Киевом территориях Запорожской и Херсонской областей.

К чему Зеленский призвал страны Европы

Странам Европы следует преподать России урок за проведение специальной военной операции, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Российскую агрессию можно победить. Но чтобы преподать им урок, что агрессия не может привести к добру, необходима солидарность», — сказал Зеленский.

По его мнению, для победы над Россией Евросоюзу необходимо сформировать единую оружейную промышленность. Кроме того, политик выделил вклад Швеции в общее производство техники.

Что сказали в Британии об ударах РФ по Украине

Запад шокирован опустошительными ракетными ударами России по стратегическим объектам на Украине, заявил британский аналитик Александр Меркурис. По его словам, это привело к уничтожению по меньшей мере двух установок ЗРК Patriot.

«Две крупные атаки, которые были совершены 29 декабря и 2 января, были совершенно опустошительными. <...> Очевидно, что американцы и украинцы, а также их западные союзники шокированы этими ударами. Есть большое количество данных о том, что результатом их стало уничтожение как минимум двух батарей ЗРК Patriot», — сказал Меркурис.

Он отметил, что российские военные сумели поразить большое число стратегических объектов, военной инфраструктуры и оборудования украинцев. В частности, серьезным разрушениям подверглись предприятия под Киевом.

Фото: t.me/dsns_telegram

Зачем Вашингтону конфликт на Украине

Конфликт на Украине стал наглядным примером, что США поставили цель ослабить и разгромить Россию, написал заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, ситуация на Украине также выявила, что существованию России угрожает Североатлантический альянс.

«Украинские войска точно не собираются идти на Москву, поскольку киевский режим довольно скоро проиграет. Но, как показывает украинский кризис, существованию России угрожает НАТО, которая де-факто ведет войну на Украине через своих прокси. Это вершина долгосрочной стратегии США по ослаблению, а затем и разгрому России», — уточнил Полянский.

Дипломат выразил мнение, что после поражения ВСУ мир изменится. По его словам, НАТО и США придется заняться трансформацией безопасности на основе принципа ее неделимости, иначе Запад совершит большую ошибку.

Для чего США помогать Киеву

Администрация президента США Джо Байдена должна сформулировать стратегию Вашингтона по Украине, заявил спикер палаты представителей конгресса страны Майк Джонсон. По его словам, от этого зависит дальнейшее выделение помощи Киеву. Политик считает, что Белый дом должен начать говорить с американцами начистоту и объяснить, чего он добивается.

«Чего мы добиваемся на Украине? Какова наша стратегия? Какую цель мы преследуем? Как мы будем осуществлять контроль над этими драгоценными средствами налогоплательщиков?» — заявил Джонсон.

Государственный долг США превышает $34 трлн, напомнил он, а выделение дополнительной помощи Украине обернется его увеличением. По словам Джонсона, он пытается добиться ответов от Белого дома «в письменной форме, публично и в частном порядке», однако никакой реакции не поступает.

При этом Джонсон, по его словам, заверил президента Украины Владимира Зеленского в поддержке. Несмотря на это, он считает важным в первую очередь обеспечить безопасность США.

Когда у ВСУ закончатся боеприпасы

Украина израсходует оставшиеся в ее запасе боеприпасы в течение месяца, предположил французский полковник в отставке Пер де Йонг. По его словам, уже в середине февраля ВСУ ощутят значительный снарядный голод.

«Я считаю, что у них осталось боеприпасов примерно на месяц, что для украинцев слишком мало, потому что месяц дает время до середины февраля, а в середине февраля будет разгар зимы», — предупредил военный.



Фото: МО Украины

По его словам, на текущем этапе противостояния оппоненты стремятся к стабилизации фронта и нанесению стратегических ударов, но для этого нужны соответствующие возможности. Полковник полагает, что сегодня происходит моральное и военное истощение Украины и еще большее усиление зависимости Киева от помощи США.

Сколько бойцов ВСУ потеряли с начала конфликта

Вооруженные силы Украины с начала конфликта потеряли убитыми и тяжелоранеными 500 тысяч человек, заявил бывший генеральный прокурор и экс-министр внутренних дел страны Юрий Луценко. По его мнению, обнародование этой информации станет шоком для населения.

«Да, это будет шоком. <...> Нужно честно сказать: 500 тысяч, о которых сейчас говорят, если поделить на месяцы, это по 30 тысяч в месяц, и тогда мы приблизительно поймем, что происходит на фронте, это с убитыми и тяжелоранеными», — сказал экс-чиновник.

Он добавил: зная количество погибших, становится понятно, почему украинские власти предложили мобилизовать полмиллиона человек. Луценко выразил мнение, что президент страны Владимир Зеленский и действующий министр обороны Рустем Умеров должны раскрыть населению приведенные им данные, тогда получится снять все вопросы о необходимости мобилизации.

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