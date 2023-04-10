Су-27 поохотились на британского разведчика: новости СВО на утро 10 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Истребитель Су-27

Секретные документы Пентагона, которые утекли в Сеть, позволили журналистам Washington Post узнать подробности инцидента, произошедшего осенью 2022 года над Черным морем вблизи Крыма. Тогда российские истребители Су-27 почти сбили британский разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес ранее говорил, что два российских Су-27 сопровождали RC-135 Rivet Joint и один из них выпустил ракету, пролетевшую вблизи британского самолета. Позже он отметил, что Москва объяснила инцидент «техническим сбоем» на борту истребителя.

Также из слитых в Сеть документов стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин, вероятно, приказал пилотам американских ВВС не приближаться к Крымскому полуострову и держаться от него на дистанции около 80 километров. В одном из опубликованных в Сети документов представлена карта Черного моря, на которой обозначены районы, в которых могут летать разведывательные аппараты. При этом на карту дополнительно нанесена линия примерно в 80,4 километра от полуострова. Она имеет пометку SECDEF Directed Standoff.

Российская авиация в настоящее время проводит успешные атаки на позиции Вооруженных сил Украины. Как рассказал начальник пресс-центра российской группировки «Центр» Александр Савчук, штурмовая авиация ударила по позициям украинских войск на Краснолиманском направлении. По его словам, у противника потери в личном составе и технике. Он уточнил, что оперативно-тактической авиацией нанесены авиационные удары с применением фугасных авиационных бомб по пунктам временной дислокации и складу боеприпасов противника.

Командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин заявил, что средствами российской противовоздушной обороны с начала спецоперации на Украине уничтожены более 100 беспилотников Bayraktar TB2, произведенных в Турции. По его словам, процесс по их уничтожению не отличается от боев против пилотируемой авиации.

Украина все еще ожидает скорого поступления зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и NASAMS, которые используются в качестве средств ПВО, сообщил спикер Воздушных сил страны Юрий Игнат. Известно, что Patriot в декабре 2022 года вошли в пакет американской помощи Киеву. Речь также идет о системах, которые уже обещали предоставить, — Iris-T и SAMP/T, сказал Игнат. Помимо США о намерении передать Украине указанные комплексы сообщали Германия и Нидерланды.

Полковник запаса, Герой России Александр Никишин предупредил, что западные страны осуществляют на Украину секретные поставки военной техники. Их необходимость вызвана тем, что можно без лишнего внимания обучить работе на ней солдат ВСУ, пояснил он. Герой России также допустил, что также секретность нужна для беспрепятственной доставки вооружений в расположение войск. По его мнение, терпение Москвы «ослабевает», возможны удары по «законно разведанной цели» не только до Львова, но и дальше.

Руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов считает, что Украина откладывает начало контрнаступления из-за дефицита военной техники и бойцов, обученных воевать. Также Киеву не хватает боеприпасов, подчеркнул полковник запаса. Он указал и на другие проблемы украинской армии, среди которых назвал отсутствие слаженных боевых подразделений и соединений. Кроме того, военный эксперт считает, что личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) для выполнения таких задач не готов в морально-политическом плане.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Берлин позволил себе пересечение всех красных линий. В стремлении нанести Москве «стратегическое поражение» Германия поставляет ВСУ смертоносные системы вооружений, отметил он. Нечаев также отреагировал на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявившего о риске отправки Западом войск на Украину. Дипломат усомнился, что Берлин присоединится к такой инициативе. По его словам, вряд ли ее поддержат немецкие избиратели, да и воевать «проще чужими руками».

Вооруженные силы Украины не смогут удерживать территории, поскольку ВПК США не в состоянии создать большой бронетанковый «кулак» для армии, думает военный эксперт Крис Осборн. По его словам, для налаживания производства танков для Украины американским оружейникам потребуется как минимум несколько лет. Осборн отметил, что Пентагон пытается нарастить поставки материально-технических средств, грузовиков, оборудования, чтобы компенсировать нехватку танков Abrams и БМП Bradley, однако этого явно недостаточно для ведения активных боевых действий.

Фото: IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Украинские войска имеют от 200 до 400 тысяч личного состава, заявил бизнесмен Евгений Пригожин на встрече с активистами движения «Кибер Фронт Z». Он отметил, что в перспективе России необходимо закрывать границы Белгородской, Брянской и Курской областей, а также призвал более тщательно следить за пресечением деятельности украинских диверсионно-разведывательных групп.

Менеджер Александр Дагуца, которого ранее судили за вывод за границу $24 млн, ушел воевать в зону СВО и уже получил награду за проявленные на фронте успехи. Суд уже прекратил розыск бизнесмена и временно приостановил дело в отношении него. Дагуца обращался в столичный военкомат и центр ЧВК «Вагнер» с просьбой отправить его на фронт, однако получал отказ из-за отсутствия опыта службы в армии. Позднее мужчина все же смог уехать в зону СВО, став водителем-гранатометчиком самоходно-артиллерийской батареи 108-го гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка.