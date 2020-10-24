Су-27 над Чёрным морем перехватил два французских «Миража-2000»

https://static.news.ru/photo/c70bebfa-17c4-11eb-89a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два истребителя-бомбардировщика Франции «Мираж-2000», приблизившиеся к границам России были перехвачены над Чёрным морем российским истребителем Су-27. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два истребителя-бомбардировщика «Мираж-2000»ВВС Франции, после чего сопроводил их над акваторией Чёрного моря, — цитирует сообщение РИА Новости.

В центре отметили, что удалось не допустить нарушения границы России. При этом, после разворота иностранных военных самолётов от границы, российский истребитель благополучно вернулся.

Как писал NEWS.ru, истребитель Су-27 российских Воздушно-космических сил приблизился на опасную дистанцию к израильскому пассажирскому лайнеру Airbus A320.

Израильский лайнер летел с Родоса в Тель-Авив. На протяжении некоторого времени две машины летели на расстоянии менее двух километров друг от друга. В ситуацию вмешались греческие авиадиспетчеры, и истребитель сменил курс. Официального подтверждения этой информации пока нет.