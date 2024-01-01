Су-25 разгромили украинскую бронетехнику: новости СВО на утро 1 января Штурмовики Су-25 поразили живую силу и бронетехнику ВСУ под Красным Лиманом

Фото: МО РФ

Экипажи российских штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России поразили живую силу и легкобронированную технику Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. После выполнения боевой задачи экипажи выполнили отстрел ложных тепловых целей и вернулись на аэродром базирования.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 31 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Как Су-25 разгромили бронетехнику ВСУ

По информации оборонного ведомства, удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8.

«Атака производилась с кабрированием на предельно малой высоте. По докладам передового авиационного наводчика (ПАН), все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме, без происшествий», — уточнили в МО.

Как рассказал один из пилотов Су-25, полет выполнялся с сильным противодействием радиоэлектронных средств противника. Это не помешало выполнить поставленную задачу с хорошим качеством, подчеркнул военный.

Что известно про новогодние обстрелы ДНР

Изначально про новогодний обстрел Донецка сообщили оперативные службы ДНР. По их данным, в центре города есть погибшие, их количество уточнялось. Затем глава республики Денис Пушилин заявил, что семь человек получили ранения в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины в ночь на 1 января.

«В новогоднюю ночь ВФУ (вооруженные формирования Украины. — NEWS.ru) подвергли массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня центр Донецка, Калининский и Буденновский районы. По предварительной информации, на данный момент семь раненых», — сообщил Пушилин, призвав граждан оставаться в укрытиях и не подвергать себя опасности.

Позже он уточнил данные по количеству жертв. По словам Пушилина, в Донецке при обстреле со стороны ВСУ погибли четыре человека.

«По состоянию на 02:00, предварительно, 13 раненых и четверо погибших», — заявил он.

В оперативных службах ДНР сообщили ТАСС, что в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины погиб военкор, еще один ранен. Их имена не уточняются. Там также отметили, что обстрелу подверглась гостиница «Донбасс Палас», расположенная в центре города.

При этом Telegram-канал «Mash на Донбассе» написал, что, по предварительным данным, под обстрел в Донецке попали журналисты фронтового издания ANNA NEWS.

Кроме того, Вооруженные силы Украины в ночь на 1 января подвергли обстрелу Никитовский район Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. В результате происшествия повреждения получил один из жилых домов.

«В результате обстрела жилого массива „Комсомолец“ (Никитовский район Горловки) со стороны ВФУ поврежден дом по адресу: ул. Неверова, 32», — говорится в сообщении.

Фото: МО Украины

Что сказал военкор Сладков про обстрел Донецка

Военкор Александр Сладков написал в своем Telegram-канале, что по обстрелу Донецка понятно одно: армия Украины преднамеренно ударила по мирным кварталам города.

«Сообщают, что очередной раз пострадала гостиница „Донбасс Палас“, но в ней нет ни военных штабов, ни расположений каких-либо подразделений, ни проживающих военачальников. Под реактивные снаряды ВСУ попали „Детский центр“ на Ильича и территория ресторана „Ё мое“ — так себе цели для артналета. Как правильно заметил корреспондент Андрей Руденко — мудрым оказалось решение не устанавливать новогоднюю елку на площади Ленина, людей было бы на улице намного больше», — отметил военкор.

По его словам, ВСУ обостряют ситуацию. Он считает, что это может быть связано с какими-либо обещаниями НАТО пролонгации поддержки украинских войск.

Что объявляли в Севастополе

В Севастополе накануне была объявлена воздушная тревога, заявлял губернатор города Михаил Развожаев. Сирены звучали в субъекте второй раз за день. Губернатор сообщил об этом в 19:06 мск. Через 14 минут он же написал об отмене тревоги.

Какие последствия атаки ВСУ в Курской области

Дежурные бригады восстановили электричество и газоснабжение в деревне Городище Рыльского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Он также выразил благодарность сотрудникам экстренных служб, которые смогли прийти на помощь в преддверии Нового года.

Вооруженные силы Украины открыли огонь по деревне Городище 31 декабря около 13:00 по московскому времени. Старовойт уточнил, что никто из мирных жителей не пострадал, однако повреждение получило одно частное домовладение. Кроме того, частично был поломан газопровод.

Какой еще регион РФ атаковали ВСУ

Средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Ростовской областью, сообщила пресс-служба российского Минобороны. По данным военных, дроны самолетного типа были ликвидированы в районе 17:40 31 декабря.

Где гремели взрывы на Украине

Этой ночью в целом ряде регионов Украины раздавались взрывы. Так, их слышали в Тернопольской и Винницкой областях, в Николаеве и Одессе. Кроме того, взрывы в четвертый раз за сутки звучали в подконтрольном Киеву Херсоне. Накануне вечером воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Что стали вспоминать на Украине

На Украине стали вспоминать слова президента России Владимира Путина о готовности сесть за стол переговоров, сообщили журналисты французского канала TVC. Они отметили, что подобные разговоры усилились на фоне неудач Вооруженных сил Украины.

«На Украине начинают ходить разговоры о том, что Путин был готов к переговорам о восстановлении мира почти сразу после ввода российских войск. Украинцы отныне осознают, что за два года они не только не отвоевали Крым и Донбасс, но и потеряли гораздо больше — как территорий, так и людей. Это заставляет их горько сожалеть о решении не соблюдать Минские соглашения», — сказали журналисты.

Сейчас Украина идет к внутреннему разрыву из-за накопившихся разногласий по политическим вопросам, добавил в эфире эксперт по урегулированию кризисов Эрве Каресс. По его словам, теперь украинские власти находятся в некотором замешательстве, поскольку не знают, как объяснить народу необходимость отступления ВСУ и несбывшиеся обещания о контрнаступлении.

Перед каким выбором Зеленский поставил украинцев

Каждый украинец однажды должен будет сделать выбор между статусом беженца и выполнением долга перед страной, заявил в новогоднем обращении к нации президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, этот выбор покажет, хочет ли быть человек жертвой или победителем.

«Знаю, что однажды [каждому украинцу] придется поставить перед собой вопрос: кто я? Кем я хочу быть? Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином?» — заявил Зеленский.

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский

Что сказал Шойгу военнослужащим

Российская армия в очередной раз показала свою непобедимость и способность громить врага в любых условиях в уходящем году, вопреки всем надеждам Запада, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе поздравления военнослужащих ВС РФ с Новым годом. В обращении он поблагодарил российских солдат за стойкость и героизм, проявленные на поле боя, несение службы на боевых постах и выполнение задач вдали от отечества.

«Уходящий год войдет в историю нашего отечества новыми страницами ратных подвигов и беспримерной храбрости российских военнослужащих. Наша армия в очередной раз показала свою непобедимость. Способность громить врага в любых условиях. Вопреки всем надеждам и помощи Запада», — сказал глава оборонного ведомства.

Шойгу добавил, что боевые товарищи, отдавшие жизни за свободу и независимость Родины, всегда будут жить в сердцах россиян. Министр выразил благодарность волонтерам, руководителям и рабочим предприятий, инженерам, предпринимателям, учащимся школ и вузов, а также неравнодушным гражданам России.

Сколько оружия получили ВДВ в 2023 году

Российские Воздушно-десантные войска (ВДВ) в 2023 году получили более 2,5 тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники, сообщили в Минобороны. В числе поступлений — тяжелая бронетехника, реактивные системы залпового огня (РСЗО), минометы и многое другое.

«Воздушно-десантные войска активно оснащаются современными образцами вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ). В 2023 году соединениями и воинскими частями ВДВ получено более 780 новейших и современных образцов. <...> Всего в 2023 году ВДВ пополнились свыше 2,5 тысячи единиц ВВСТ», — говорится в сообщении.

Среди новейших образцов тяжелого вооружения десантники получили Т-90М «Прорыв» и боевые машины десанта БМД-4М, БТР-МДМ «Ракушка» и БТР-82А. Также в подразделения ВДВ поступают РСЗО «Ураган», «Град», тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», самоходные орудия «Нона-С» и «Вена», гранатометные комплексы «Сани». Кроме того, для борьбы с воздушными целями части ВДВ получили переносной зенитно-ракетный комплекс «Верба».

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