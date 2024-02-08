Су-25 показал суперкласс при ударе по ВСУ: новости СВО на утро 8 февраля

Фото: МО РФ

Пилот штурмовика Су-25 ВКС России

Высокий класс пилотирования продемонстрировал пилот российского штурмовика Су-25, он сделал сложную фигуру высшего пилотажа на предельно малой высоте во время ракетного удара по позициям Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Опубликовано соответствующее видео Министерства обороны РФ.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 7 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

На кадрах видно, как штурмовик делает залп неуправляемыми ракетами С-8 по украинским позициям, а затем уходит с помощью переворота, который считается сложной фигурой высшего пилотажа. При подобном маневре пилоту необходимо перевернуть машину кверху «брюхом», сделав разворот на 180 градусов со снижением.

Отмечается, что на предельно малой высоте подобное маневрирование является особо сложным, одновременно с этим давая возможность уйти от огня зенитных ракетных комплексов противника.

Кроме того, подразделения российской армейской группировки «Восток» в течение суток сорвали две ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. Также был произведен ряд ударов артиллерии по опорным пунктам и скоплениям живой силы противника.

Огнем реактивной и ствольной артиллерии, тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы 23-й бригады нацгвардии Украины, 72-й механизированной бригады и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Урожайного, Угледара, Доброволья, Водяного и Старомайорского, рассказал Гордеев.

Как ВСУ атаковали РФ

Накануне средства противовоздушной обороны сбили пять воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, во время второй за день атаки ВСУ на город пострадавших среди мирных жителей нет.

Глава региона уточнил, что в Белгороде было повреждено остекление в нескольких квартирах жилого дома, а также посечены фасады в двух частных домовладениях. В Белгородском районе осколки снарядов посекли три машины и пробили кровлю в двух домовладениях.

До этого два человека пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ с применением снарядов реактивной системы залпового огня «Вампир», сообщил Вячеслав Гладков. По его информации, ранения получили двое мужчин, им оказывается медицинская помощь.

По информации Telegram-канала SHOT, также пострадал ребенок, которого сбила машина, когда он побежал в укрытие через дорогу. Инцидент произошел на улице Щорса. Мальчик испугался звуков воздушной тревоги и взрывов, поэтому перебежал улицу на красный сигнал светофора. На вид пострадавшему около 10 лет, ему оказывается помощь.

Гладков также подчеркнул, что в результате атаки были выбиты окна в квартирах и повреждены осколками около 15 автомобилей. Кроме того, повреждения получило одно из промышленных предприятий.

Фото: МО РФ ЗРК Тор-М2

Где гремели взрывы на Украине

Серия взрывов прозвучала в Одессе на юге Украины, сообщало издание «Общественное». Подробности происшествия не приводились, местные власти ситуацию не комментировали.

В свою очередь издание «Зеркало недели» писало о взрывах в городе Черноморске Одесской области. Там добавили, что в регионе работала система ПВО.

Кроме того, взрывы прозвучали в городе Николаеве на юге Украины. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в Николаеве и Николаевской области в ночь на 8 февраля была объявлена воздушная тревога. Тревожные сирены также звучали в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Кировоградской областях и на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Какие детали появились по передаче оружия Эквадора ВСУ

Россия активно реагирует в дипломатическом поле на ситуацию с передачей Эквадором оружия советского и российского стандартов в пользу Украины, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, действия Эквадора могут привести к отрицательным последствиям для двустороннего взаимодействия с Россией.

Она напомнила, что соответствующие разъяснения и заявления по ситуации с передачей вооружений были опубликованы как по линии Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, так и по линии МИД России. Захарова процитировала текст статьи 4 Соглашения между правительством РФ и правительством Эквадора о военно-техническом сотрудничестве, согласно которому «передача продукции военного назначения, полученной в результате двустороннего военно-технического сотрудничества, третьей стороне недопустима без предварительного письменного согласия Российской Федерации».

В свою очередь военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал NEWS.ru, что заявления о бесполезности советского оружия, переданного Украине другими странами, являются мифом. Он подчеркнул, что экс-партнеры СССР обладают запасами танков Т-55, БМП-1, БМП-2, а также ПЗРК «Стрела», представляющими опасность для любой, даже самой современной армии.

Эксперт не исключил, что ряд государств Африки, если они подвергнутся давлению со стороны США, также отправят оружие, полученное от СССР, Киеву. По его словам, в Европе Молдавия может отправить Украине оставшееся после развала СССР оружие. Он подчеркнул, что входившие в соцблок Польша, Болгария и Чехия отдали ВСУ практически все советское вооружение.

Напомним, президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что его страна передаст США старую российскую военную технику, несмотря на отрицательную позицию Москвы. При этом он подчеркнул, что его государство не будет разрывать отношения с РФ. Общая стоимость вооружений, которые Эквадор планирует отдать Украине, оценивается в $200 млн.

Что Порошенко посоветовал Зеленскому

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко рекомендовал действующему главе государства Владимиру Зеленскому оставить в покое главнокомандующего вооруженными силами страны Валерия Залужного. Политик также предложил действующему президенту при перезагрузке власти «начать с себя» и провести чистку в своей команде.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

По словам Порошенко, перестановки необходимы и в кабинете министров, вплоть до замены его на технократическое правительство. Предшественник Зеленского считает, что стоит пригласить лидеров парламентских фракций для обсуждения шагов по укреплению обороноспособности государства. Также он призвал запретить «московскую церковь» и заявил о наличии «ее лобби» в том числе среди депутатов.

Сможет ли ФРГ дальше помогать Украине

Германия не располагает производственными мощностями, чтобы заключать дополнительные рамочные договоры с промышленностью на поставку боеприпасов для Украины, сообщил представитель Министерства обороны ФРГ Арне Коллатц. По его словам, сейчас страна исчерпала свои возможности.

Как РФ ответит на наращивание активности НАТО

Россия примет адекватные меры для купирования угроз своей национальной безопасности из-за наращивания военного потенциала НАТО у границ РФ, заявила Мария Захарова. Так она прокомментировала предстоящие в марте военные учения Альянса Nordic Response, которые пройдут в северной части Норвегии, Финляндии и Швеции с участием свыше 20 тысяч военнослужащих из 14 государств.

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