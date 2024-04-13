«Стыд и позор»: Полянский о выступлении премьера Японии в Конгрессе США Полянский осудил выступление премьера Японии о ядерной катастрофе

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Дмитрий Полянский

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал словами «стыд и позор» заявления премьер-министра Японии Фумио Кисиды о ядерной угрозе, сделанные в Конгрессе США. Японский дипломат заявил, что опасается повторения ядерной катастрофы по вине России.

Стыд и позор, — написал дипломат в социальной сети Twitter (Х).

Токио никогда не смирится с российской «ядерной угрозой», заявила ранее на заседании Совбеза ООН зампостпреда Японии при организации Мицуко Сино. При этом она напомнила о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, умолчав о роли США в трагедии. Дипломат сказала, что хочет подтвердить четкую позицию Токио по поводу неоднократно звучавшей со стороны Москвы «ядерной риторики». Сино подчеркнула, что трагедия двух японских городов никогда не должна повториться.

США не видят ядерной угрозы в нынешних действиях РФ, заявил американский президент Джо Байден в видеообращении, сделанном в середине февраля. Он также отметил, что Вашингтон не считает, будто бы Москва приняла решение о размещении противоспутниковых средств в космосе.

Китай не станет первым применять ядерное оружие против любой страны, в том числе Украины, заверил глава МИД КНР Ван И. Он также пообещал не использовать такое вооружение против государств, не имеющих аналогичного. Как отметил министр, китайское правительство против применения ядерного арсенала и развязывания войн с его помощью. По его словам, Пекин выполняет международные обязательства по обеспечению общей безопасности.