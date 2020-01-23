https://static.news.ru/photo/1be1f2d6-3ddd-11ea-864c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Студент CCNU (Central China Normal University) в городе Ухань Александр Лебрет рассказал, что из-за карантина, вызванного распространением нового коронавируса, учащихся просят ежедневно измерять температуру тела и заносить в специальную электронную форму до 12 ночи.

По словам студента, всем иностранцам в CCNU разослали памятку, как вести себя в условиях карантина. В рекомендациях, например, содержится просьба не навещать друзей и не покидать свои комнаты без особой необходимости. Об этом сообщает «Москва 24».

Как ранее писал NEWS.ru, из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, власти Китая ввели временный запрет для жителей Ухани на выезд из города, который вступит в силу с утра 23 января.