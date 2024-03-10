Студента приговорили к смертной казни за сообщения в WhatsApp Студента из Пакистана приговорили к казни за оскорбление пророка Мухаммеда

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В Пакистане приговорили к смертной казни 22-летнего студента за создание фото и видео, содержащих оскорбления в адрес пророка Мухаммеда и его жен. Его сообщника суд приговорил к пожизненному заключению, сообщает The Indian Express.

По данным издания, 22-летний студент и его 17-летний приятель причастны к созданию материалов, в которых звучат уничижительные слова в адрес пророка Мухаммеда. Подельника приговоренного к смертной казни молодого человека ждет пожизненное заключение, поскольку он является несовершеннолетним.

Уточняется, что они не только создавали, но и распространяли запрещенный в стране контент через мессенджер WhatsApp. О видео и фотографиях стало известно из поданной местным жителем жалобы. Мужчина обратился в подразделение по борьбе с киберпреступностью Федерального агентства расследований Пакистана в 2022 году и сообщил, что получал фотографии и видео с трех мобильных номеров.

Ранее сообщалось о второй неудавшейсяя попытке казни маньяка Томаса Юджина Крича, приговор которому вынесли 40 лет назад в США. Умертвить 73-летнего мужчину собирались при помощи смертельной инъекции, однако медицинская бригада час не смогла попасть в вену. Оказалось невозможно установить капельницу с ядом, поэтому казнь остановили, а преступника вернули обратно в камеру.