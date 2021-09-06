Строители уложили последнюю трубу «Северного потока — 2»

В Балтийском море завершена укладка последней трубы газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил оператор проекта, компания Nord Stream 2 AG.

6 сентября специалисты трубоукладочной баржи «Фортуна» осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода «Северный поток — 2», после чего труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в германских водах, — говорится в сообщении.

После этого секцию, идущую от берега Германии, соединят с секцией, идущей из Дании. Затем начнутся пусконаладочные работы по второй нитке, которые позволят ввести трубопровод в эксплуатацию до конца 2021 года.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен и начнёт работать через несколько дней. О скором завершении строительства говорил и экс-глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле. При этом он отметил, что ввод в эксплуатацию газопровода не исключает продолжения транзита по территории Украины.