Строить с нуля: как импичмент Земана изменит отношения России и Чехии

Политический кризис в Чехии, обострившийся после неосторожных высказываний президента Милоша Земана, продолжает набирать обороты. В ответ на инициативу группы сенаторов о запуске процедуры импичмента главы государства в его резиденции заявили, что парламентарии фактически идут к госперевороту. До недавнего времени Земан оставался одним из немногих лояльных Москве европейских лидеров: чем чреват его уход, если он вообще возможен?

По словам главы комитета по безопасности Сената (верхней палаты) парламента Чехии Павла Фишера, одного из инициаторов предложения об импичменте, президент страны «дезориентирован», а его заявления противоречат конституции. Речь идёт в первую очередь о выступлении Земана по поводу взрывов военных складов в деревне Врбетице в 2014 году, жертвами которых стали два человека. По версии чешских следователей, за инцидентом стояли сотрудники спецслужб России. Такое заключение вызвало крайне острую реакцию в Москве: от резких заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова до взаимной высылки десятков дипломатов.

Сергей Лавров Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на категоричность чешских силовиков, президент страны попытался сгладить углы и заявил о том, что существует несколько версий произошедшего во Врбетице. Однако слова главы государства многими местными политиками и рядовыми гражданами были восприняты в штыки. До недавнего времени Земан играл роль одного из немногих «адвокатов» Москвы внутри ЕС и НАТО. И хотя такая тактика основана скорее на его недовольстве положением Чехии в рамках Евросоюза и Североатлантического альянса, а не на желании сблизиться с РФ, репутация у президента сложилась определённо пророссийская.

В этих условиях, казалось бы, возможный уход Земана — скорее неприятная перспектива для Москвы. Однако, как отметил в разговоре с NEWS.ru чешский журналист Иржи Юст, в контексте скандала вокруг взрывов во Врбетице фигура президента для двустороннего диалога уже не играет роли.

После расследования о взрывах на складах боеприпасов отношения двух наших государств, к сожалению, опустились практически до нулевой отметки. Высылки дипломатов привели к тому, что сейчас в чешском и российском посольствах осталось всего 32 человека — семь дипработников и 25 административных и технических сотрудников. И в этом контексте двусторонние отношения необходимо выстраивать заново. И уже неважно, покинет ли Земан пост или удержится на нём: связи придётся восстанавливать с нуля. Что же касается импичмента, то он, на мой взгляд, маловероятен. Действительно, обвинения, выдвинутые группой сенаторов, весьма серьёзны. Но дело в том, что не только Сенат решает вопрос о смещении главы государства. Процедура импичмента в Чехии во многом схожа, например, с американской: в стране существует несколько институтов, от которых зависит конечный итог процедуры, включая, в частности, Конституционный суд. Иржи Юст чешский журналист чешский журналист

Журналист сомневается в том, что процесс завершится успехом для сенаторов. Даже если в верхней палате решение будет утвердительное, инициативу должны поддержать и в нижней (Палате депутатов), а там пока существует пусть и шаткая, но коалиция вокруг премьер-министра Андрея Бабиша, считает он.

У него, как известно, особые отношения с Земаном (президент называл главу кабмина желаемым преемником. — NEWS.ru), — отмечает Юст.

Как подчёркивает журналист, инициатива сенаторов — это в первую очередь политический жест, в основе которого лежит фактор выборов в нижнюю палату парламента, назначенных на 8-9 октября этого года. Члены Сената в этих условиях пытаются, используя антиземановскую риторику, консолидировать электорат вокруг своих однопартийцев, баллотирующихся в Палату депутатов.