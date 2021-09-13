«Строгий, но справедливый»: коммунист Рашкин поддержал действия Лукашенко

Член КПРФ, депутат Валерий Рашкин поддержал жёсткие действия президента Белоруссии Александра Лукашенко во время протестов после выборов в стране. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, Лукашенко очень популярен среди белорусов. Депутат считает , что не случайно президента Белоруссии называют «батькой».

Отец, батька — он любит своих детей, но, с другой стороны, тем, кто нарушает закон, по попе тоже надо давать. Строгий, но справедливый. Всё нормально, я одобряю в данном случае действия, — заявил Рашкин.

Он назвал неоправданными обвинения в адрес Лукашенко в фальсификации результатов президентских выборов в августе 2020 года.

Согласно официальным данным ЦИК Белоруссии, действующий глава государства набрал свыше 80% голосов. После этого по всей стране начались протестные акции, которые жёстко подавлялись сотрудниками правоохранительных органов. Были задержаны десятки тысяч людей.

Ранее сообщалось, что главная роль в организации протестов в Белоруссии была отведена США. По мнению председателя КГБ Ивана Тертеля, американцы таким образом решают свои геополитические задачи. Он подчеркнул, что недружественные шаги по отношению к республике предпринимает также Чехия и некоторые другие государства, которые, «преследуя свои внутриполитические цели, следуют в фарватере политики США».