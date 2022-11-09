Стремоусов: ВСУ пошли в атаку в районе Снигиревки под Херсоном

Вооруженные силы Украины начали атаку в районе Снигиревки Херсонской области. Об этом РИА Новости сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, в настоящее время идет серьезный бой, но российским войскам удается удержать линию обороны.

Они в обед попытались двинуться в районе села Давыдов Брода в бериславском направлении, там все отбилось. Сейчас он пошли массово в районе города Снигиревка. Они пытаются сдвинуть линию фронта. <...> Сейчас идет достаточно серьезный бой, — рассказал Стремоусов.

В своем Telegram-канале Стремоусов также написал, что ВСУ закрепились на северной окраине населенного пункта вдоль железнодорожных путей. С российской стороны оборону держит 205-й полк.

Ранее Стремоусов заявил, что на Херсонском направлении ожидается скорая развязка, местная администрация готова к любым решениям, даже самым сложным. По его словам, ситуация станет понятной в ближайшие недели или даже дни.

Кроме того, Стремоусов отметил, что массовая эвакуация правобережной части Херсонской области завершена. По его словам, сейчас люди уже могут покинуть территорию самостоятельно.