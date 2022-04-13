Стрелков заявил о невозможности заключения мира с Украиной

Договориться России с Киевом на переговорах не получится. Даже после освобождения Донбасса Москве не удастся заключить мирные соглашения с Украиной, она на них просто не пойдёт, считает экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков. По его мнению, «быстрой победы и компромисса не будет». Он также призвал задуматься над взятием Харькова, пишет «Радио 1».

Стрелков считает, что на фоне военной помощи НАТО Украине России нужно готовиться к серьёзным боевым действиям.

Они сейчас будут получать огромное количество оружия из НАТО, они будут вооружать мобилизованных, они будут создавать преимущества и в вооружении, и в численности, и в количестве соединений над российскими войсками, — сказал он.

Кроме того, он считает, что нужно задуматься над взятием Харькова. По его мнению, Харьков — это даже более важная цель, нежели окружение донецкой группировки противника. Он объяснил это тем, что ВСУ ждут удара на охват своей донецкой группировки, сосредоточив на флангах крупные силы. Чтобы пробить их, потребуется большой расход военных частей, потому что Харьков в три раза больше Мариуполя по территории и в два раза больше по населению.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Россия и Украина ведут переговоры между собой в онлайн-формате. Она сообщила, что украинская сторона стремится «не договориться, а затянуть переговоры».

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с украинской стороной вернулись в тупиковую ситуацию. Он подчеркнул, что Киев отошёл от достигнутого в Турции уровня договорённостей и теперь вопросы безопасности Украины отделены от обсуждения ситуации вокруг Крыма, Севастополя и Донбасса.