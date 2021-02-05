Стрелков предрёк унижение России перед Китаем

https://static.news.ru/photo/c2756f2a-686f-11eb-8b8a-96000091f725_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

России придётся унижаться перед китайскими инженерами и учиться у них передовым технологиям. Такое предсказание сделал бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Таким образом экс-министр обороны ДНР прокомментировал в соцсетях известие, что на рынке Китая появился электромобиль в полтора раза дешевле машин российского производства.

Возможно, спустя несколько лет Москве придётся просить Пекин о массовом обучении специалистов на постоянной основе по всем основным инженерно-техническим специальностям, — написал Стрелков на своей странице в сети «ВКонтакте».

Он добавил, что не уверен, что китайские власти согласятся обучать «совершенно одичавших за 30 лет граждан страны», которая когда-то первой отправила человека в космос. Комментаторы, в свою очередь, выразили надежду, что Россия способна на технологические рывки.

Ранее Стрелков выразил мнение, что тема принадлежности Крыма рано или поздно приведёт к прямой войне между Россией и Украиной. По его словам, власти Украины были бы нацелены против России даже в случае, если бы Крым не вернулся в состав РФ. Эксперт уверен, что на Украине попытаются сделать всё возможное, чтобы устроить «ад» для РФ.

Как ранее передавал NEWS.ru, Стрелков заявил, что война на юго-востоке Украины может закончиться только победой одной из противоборствующих сторон.