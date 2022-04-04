Стрелков оценил сроки взятия Мариуполя

Бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков считает, что до взятия Мариуполя имеющимися силами ещё далеко. Он также сообщил в беседе с «Радио 1», что в настоящее время подготовка к новым наступлениям российских войск идёт полным ходом.

Хотя, если именно здесь будут введены резервы, может быть, дело пойдёт быстрее. А имеющимися, как говорится, силами, которые продвигаются в день по дому, Мариуполь брать придётся ещё очень долго, — заявил он.

По его словам, в настоящее время российские войска пополняются новой силой и техникой. Стрелков также предположил, что следующие серьёзные бои могут начаться под Харьковом.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Мариуполь уже на 90–95% перешёл под контроль российских военных. Кадыров утверждает, что город постепенно начинает жить мирной жизнью. По его словам, некоторые жители, собиравшиеся в эвакуацию, остаются в городе, а ряд беженцев возвращаются из Ростовской области.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в свою очередь, сообщил, что находящимся в настоящее время в Мариуполе украинским силовикам не предоставят коридор для выхода из города. По его словам, украинской стороне уже делалось подобное предложение, но оно не было принято.