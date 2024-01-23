Стрелки на «Часах Судного дня» замерли на угрожающей отметке «Часы Судного дня» продолжают показывать 90 секунд до апокалипсиса

Фото: Carolyn Kaster/AP/TASS

Часы Судного дня

Стрелки на «Часах Судного дня» остановились на отметке в «90 секунд до полуночи», сообщает журнал «Бюллетень ученых-атомщиков», который проводит данную акцию. В издании заявили, что действия, к которым оно призывало в 2023 году, не были предприняты должным образом.

Сейчас на часах осталось без 90 секунд до полуночи — это самое близкое к глобальной катастрофе событие за всю историю, — говорится в заявлении журнала.

В журнале объяснили ситуацию «угрожающими тенденциями, которые продолжают указывать миру на глобальную катастрофу». Среди основных вызовов называют ситуацию на Украине, а также обострение палестино-израильского конфликта в секторе Газа. Кроме того, опасность представляют климатический кризис и искусственный интеллект.

Последний раз часы переводили в 2023 году. Тогда стрелки переместились на десять секунд ближе к «Ядерной полуночи». Проект «Часов Судного дня» был запущен в 1947 году создателями первой американской атомной бомбы. Периодически на обложке журнала публикуется изображение часов с минутной и часовой стрелками, показывающими без нескольких минут до полуночи.

Ранее Reuters сообщило о планах США создать флот «самолетов Судного дня» посредством модернизации E-4B Nightwatch. Новый воздушный флот необходим на случай ядерной войны. При этом технические характеристики самолета позволят ему находиться в небе на протяжении недели с учетом дозаправки в воздухе.