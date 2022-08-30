Стрельба произошла в центре новозеландского Крайстчерча Стрельба произошла в центре новозеландского Крайстчерча, один человек пострадал

Фото: Социальные сети

Стрельба произошла в центре города Крайстчерч в Новой Зеландии. В результате пострадал один человек. Об этом сообщает радиостанция Radio New Zealand.

По информации СМИ, инцидент произошел 30 августа в 11:15 по местному времени (03:15 по Москве) рядом с одним из жилых домов на улице Херефорд-стрит. Когда на место происшествия прибыл наряд полиции, они обнаружили там мужчину с огнестрельными ранениями. Пострадавшего госпитализировали. В настоящее время он находится в больнице, его состояние медики оценивают как тяжелое.

Район происшествия оцеплен ппрвоохранителями. Стражи порядка выясняют, кто стрелял и есть ли еще пострадавшие.

В ночь на 26 августа в кафе «Плов-центр» в Зеленограде мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия. Один посетитель был убит, двое ранены. Отмечается, что до ЧП убийца не был знаком с жертвой. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.