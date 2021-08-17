Стрельба произошла рядом с аэропортом Кабула

Рядом с аэропортом Кабула были произведены выстрелы из автоматического оружия. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
По предварительным данным, стрельба
Талибы временно приостановили вылеты всех рейсов из Кабула. Причиной этого названы технические проблемы. Указано, что Управление гражданской авиации (CAA)
Ранее издание Politico сообщило об обнаружении в стойке шасси американского военно-транспортного самолёта С-17 останков афганца, который пытался сбежать из страны после захвата власти талибами. Погибший привязал себя к шасси. Из-за произошедшего одна из опор воздушного судна оказалась выведена из строя.
16 августа в Сети появилось видео, на котором несколько человек зацепились за шасси самолёта, вылетавшего из Афганистана. Тела мужчин упали на жилые дома.
Боевики запрещённой в России организации «Талибан» контролируют весь Афганистан. Президент страны Ашраф Гани сложил свои полномочия и бежал в Оман. Талибы заявили, что не собираются монополизировать власть в стране. Они гарантировали иностранцам и дипломатическим миссиям безопасность и призвали чиновников не опасаться за свою жизнь.