Стрельба произошла рядом с аэропортом Кабула

Рядом с аэропортом Кабула были произведены выстрелы из автоматического оружия. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По предварительным данным, стрельба произошла для разгона людей, которые собрались в кабульском аэропорту и на прилегающей к нему территории. Позже издание Pajhwok сообщило , что выстрелы были сделаны из американского вертолёта. Три человека были убиты, ещё 10 — ранены.

Талибы временно приостановили вылеты всех рейсов из Кабула. Причиной этого названы технические проблемы. Указано, что Управление гражданской авиации (CAA) пытается наладить работу аэропорта, чтобы полёты проходили в обычном режиме.

Ранее издание Politico сообщило об обнаружении в стойке шасси американского военно-транспортного самолёта С-17 останков афганца, который пытался сбежать из страны после захвата власти талибами. Погибший привязал себя к шасси. Из-за произошедшего одна из опор воздушного судна оказалась выведена из строя.

16 августа в Сети появилось видео, на котором несколько человек зацепились за шасси самолёта, вылетавшего из Афганистана. Тела мужчин упали на жилые дома.

Боевики запрещённой в России организации «Талибан» контролируют весь Афганистан. Президент страны Ашраф Гани сложил свои полномочия и бежал в Оман. Талибы заявили, что не собираются монополизировать власть в стране. Они гарантировали иностранцам и дипломатическим миссиям безопасность и призвали чиновников не опасаться за свою жизнь.