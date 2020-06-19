Стрельба началась в Торонто

https://static.news.ru/photo/60edc116-b263-11ea-9f90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rick Madonik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция канадского города Торонто сообщила о стрельбе в городе. В результате инцидента погиб как минимум один человек.

ЧП произошло в 11:40 по местному времени (18:40 по Москве), передаёт Global News. Силовики подозревают двоих человек, которые скрылись с места происшествия на машине.

Правоохранительные органы ведут расследование.

18 июня NEWS.ru писал о стрельбе в Москве на улице Приорова. Молодой человек по имени Савелий приехал выяснить отношения со своей экс-возлюбленной Елизаветой Хлюпиной. В квартире также находились мать девушки Светлана Тивченко и её ребёнок. Стрелок сначала убил девушку, затем её мать и ребёнка, а после свёл счёты с жизнью.

Известно, что молодой человек ранее был судим. Квартиру, в которой произошло массовое убийство, полиции пришлось брать штурмом. По факту случившегося Следком РФ возбудил уголовное дело об убийстве двух и более человек.

Позже выяснилось, что стрелок имел зарегистрированные пистолет и карабин. Лицензию на оружие предполагаемый злоумышленник получил в 2020 году: в апреле — на пистолет, а в марте — на карабин.