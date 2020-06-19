Стрельба началась в Торонто

Полиция канадского города Торонто сообщила о стрельбе в городе. В результате инцидента погиб как минимум один человек.
ЧП произошло в 11:40 по местному времени (18:40 по Москве),
Правоохранительные органы ведут расследование.
18 июня NEWS.ru писал о стрельбе в Москве на улице Приорова. Молодой человек по имени Савелий приехал выяснить отношения со своей экс-возлюбленной Елизаветой Хлюпиной. В квартире также находились мать девушки Светлана Тивченко и её ребёнок. Стрелок сначала убил девушку, затем её мать и ребёнка, а после свёл счёты с жизнью.
Известно, что молодой человек ранее был судим. Квартиру, в которой произошло массовое убийство, полиции пришлось брать штурмом. По факту случившегося Следком РФ возбудил уголовное дело об убийстве двух и более человек.
Позже выяснилось, что стрелок имел зарегистрированные пистолет и карабин. Лицензию на оружие предполагаемый злоумышленник получил в 2020 году: в апреле — на пистолет, а в марте — на карабин.
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