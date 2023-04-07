«Страшный парадокс»: военный эксперт о заявлении Макрона о ядерном оружии Военный эксперт Баранец: Макрон испугался размещения ядерного оружия в Белоруссии

Фото: Panoramic/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон своим заявлением, обращенным к России, о недопустимости размещения ядерного оружия в других странах выразил опасения и страхи всей Европы, считает военный эксперт Виктор Баранец. В разговоре с «360» он пояснил, что для Запада сложился «страшный парадокс», так как США уже давно размещают тактическое ядерное оружие (ТЯО) в европейских странах, из-за чего те могут оказаться под угрозой в случае конфликта.

Мы будем палить в ядерном огне и Германию, и Великобританию, и Турцию, и Нидерланды — все страны, где находятся склады с ядерным оружием США. Вот в этом и есть страшный парадокс, который Америка устроила для Европы, — отметил эксперт.

По словам Баранца, Россия не нарушает международное право в отличие от США. Он пояснил, что ядерное оружие будет передано Белоруссии, но возможность запуска остается за Россией, в то время как Вашингтон позволяет не просто размещать в других странах ТЯО, но и обучает европейских военных использовать это вооружение.

Эксперт напомнил, что Макрон практически повторил слова президента России Владимира Путина, сказанные давно относительно действий США. Такое высказывание вряд ли порадует официальный Вашингтон. Баранец предполагает, что лидер США Джо Байден может даже связаться с главой Франции и напомнить ему, в «чьей стае тот находится».

Байден позвонит Макрону и скажет: «Хлопец, ты там не забывайся, ты же в нашей стае. Ты что там вытворяешь? Это что, мы ядерные бомбы должны из пяти стран забирать?» — подчеркнул эксперт.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что согласен с Макроном о недопустимости размещать ядерное оружие на территории других стран. Белорусский лидер при этом уточнил, что США должны вывезти ядерное оружие из тех государств, где они его разместили.