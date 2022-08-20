Страны Запада получили предупреждение о расплате этой зимой Профессор Томпсон: Запад ждет энергетическая расплата за отсутствие газа из России

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Энергетическая расплата грозит странам Запада за отсутствие российского газа. Такое мнение привела в статье для издания Financial Times профессор политэкономии из Кембриджского университета Хелен Томпсон. По её словам, зимой западные государства столкнутся со сложной дилеммой.

Зимой западные страны окажутся перед сложной дилеммой: им надо будет срочно найти способы снизить урон от энергокризиса, который начал принимать катастрофические масштабы, а часть стран Азии, Ближнего Востока и Африки уже сейчас оказались на пороге экономических и политических проблем, — написала профессор.

По словам Томпсон, в основе сложившейся ситуации лежат две структурные проблемы. Одна из них заключается в пренебрежении фактом того, что для роста глобальной экономики необходимо получать всё большее количество энергетических ресурсов. Вторая проблема — то, что страны мало что могут сделать для быстрого перехода от горючих ископаемых на чистую энергию.

Ранее зампред Свободной демократической партии Германии (СвДП) Вольфганг Кубикки заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» должен произойти как можно скорее. По его словам, поставки российского газа помогут жителям ФРГ не замерзнуть предстоящей зимой. Он полагает, что в настоящий момент не существует объективных причин не запускать СП-2.