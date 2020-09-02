Страны Запада обсуждают возможное введение санкций против Белоруссии

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Канада, Соединённые Штаты, Евросоюз и Великобритания обсуждают возможное введение санкций против Белоруссии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на канадский источник. Информатор отметил, что, если санкции будут введены, то это произойдёт «в не столь отдаленном будущем».

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Первые демонстрации подверглись жестокому разгону, силовики массово задерживали людей. В результате по официальным данным погибли три участника акций протеста. Пропавших в те дни без вести людей стали находить мёртвыми. Белорусское МВД говорит, что они покончили жизнь самоубийством.

В Евросоюзе, Канаде, Великобритании и Ирландии результаты голосования не признали, а Лукашенко объявили персоной нон грата. Госдеп США назвал выборы «несвободными и несправедливыми». При этом свои поздравления с победой Лукашенко направили лидеры России и ряда бывших республик СССР, Турции, Китая, Венесуэлы, Вьетнама и Никарагуа. Накануне о поддержке белорусского президента заявили власти Кубы, писал NEWS.ru.