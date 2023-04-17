Страны глобального Юга ополчились на МВФ из-за Украины Bloomberg: очередная финансовая помощь МВФ Украине вызвала гнев у стран глобального Юга

Фото: Ting Shen / XinHua / Global Look Press

Обозреватель Михир Шарма в статье для Bloomberg заявил, что страны южного полушария ополчились на Международный валютный фонд (МВФ) из-за решения выделить Украине $15,6 млрд. Журналист отметил, что на протяжении 80 лет организация избегала кредитования стран, которые были вовлечены в конфликты. Он напомнил, что еще два года назад МВФ отказал Эфиопии в выделении средств из-за вспыхнувшей в стране гражданской войны.

Трудно возразить представителям Южной Азии, что условия МВФ в Азии более строгие, чем в Европе. Как вы думаете, что они чувствуют, когда видят, что третий по величине заемщик Фонда получает гораздо больше помощи, даже если он не может выполнить аналогичные условия? — написал Шарма.

По мнению колумниста, развивающиеся страны убеждаются в предвзятости МВФ.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинский конфликт закончится, когда Европа и США перестанут финансировать Киев, поскольку Украина является несуществующей страной в финансовом плане. По его словам, поддержка Запада не может продолжаться бесконечно.