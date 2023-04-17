Обозреватель Михир Шарма в статье для Bloomberg заявил, что страны южного полушария ополчились на Международный валютный фонд (МВФ) из-за решения выделить Украине $15,6 млрд. Журналист отметил, что на протяжении 80 лет организация избегала кредитования стран, которые были вовлечены в конфликты. Он напомнил, что еще два года назад МВФ отказал Эфиопии в выделении средств из-за вспыхнувшей в стране гражданской войны.

Трудно возразить представителям Южной Азии, что условия МВФ в Азии более строгие, чем в Европе. Как вы думаете, что они чувствуют, когда видят, что третий по величине заемщик Фонда получает гораздо больше помощи, даже если он не может выполнить аналогичные условия?написал Шарма.

По мнению колумниста, развивающиеся страны убеждаются в предвзятости МВФ.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинский конфликт закончится, когда Европа и США перестанут финансировать Киев, поскольку Украина является несуществующей страной в финансовом плане. По его словам, поддержка Запада не может продолжаться бесконечно.