Страны «семерки» требуют от РФ выплатить Украине до полутриллиона долларов G7 потребовала от России возместить Украине ущерб в размере $486 млрд

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Саммит G7

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) подготовили заявление, в котором требуют от России выплатить Украине порядка $486 млрд, выдержки из документа приводит издание Nova Agency. Отмечается, что именно во столько оценивается ущерб, понесенный Украиной в ходе конфликта.

Россия должна возместить ущерб, который она причинила Украине. По данным Всемирного банка, этот ущерб уже превышает $486 млрд, — сказано в заявлении.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что страны «Большой семерки» пришли к соглашению по вопросу выдачи Украине кредита в размере $50 млрд. По ее словам, средства передадут Киеву за счет поступлений от замороженных российских активов. При этом Мелони уточнила, что речь идет не о конфискации активов. Использоваться будут проценты, которые наращиваются со временем, констатировала премьер-министр.

До этого представитель Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге объявил, что Соединенные Штаты в настоящий момент не готовы представить решения по конфискации замороженных средств России. По его словам, прогресс по этой части отсутствует, несмотря на принятый закон, который дает президенту США Джо Байдену соответствующие полномочия.