Страны ОПЕК+ не отреагировали на призывы США и увеличивают добычу нефти

На прошедшем в четверг заседании стран ОПЕК+ было принято решение об увеличении нефтедобычи в следующем месяце. Так, в декабре планируется наращивание производства сырья на 400 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, призыв США о стабилизации цен не был услышан, сообщило агентство ПРАЙМ. Как заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман, королевство ведёт переговоры со всеми импортёрами нефти, в том числе и с США.

Но мы всё равно считаем, что наши действия правильные, наша работа соответствует условиям на рынке, — сказал на пресс-конференции Абдель Азиз бен Салман.

Министр также подчеркнул, что спрос на рынке нефти будет закрыт, несмотря на данное решение, и напомнил, что с началом холодного сезона планируется накопление нефтяных коммерческих запасов в мире, что приведёт и к росту темпов их увеличения. Его поддержал и коллега из Нигерии.

Мы не смотрим на цены, мы смотрим на спрос и предложение, а в данный момент предложения на рынке достаточно, — подчеркнул министр нефти Нигерии Тимипре Силва.

На сегодняшний день организация наращивает каждый месяц объём добычи на 400 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, в ОПЕК+ пытаются вернуться к прошлогодним цифрам — в связи с падением спроса на этот вид сырья из-за пандемии добыча была сокращена на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По расчётам альянса, к концу сентября 2022 года таким образом удастся выйти из данных в 2020 году обязательств по ограничению производства. В ноябре результаты добычи составляют 4,16 миллиона баррелей в сутки.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, ОПЕК+ в своём решении рассмотрела и сезонное снижение спроса в текущем и следующем кварталах, и продолжающееся давление на рынок, связанное с пандемией коронавируса.

Мировой спрос по-прежнему находится под давлением штамма «дельта» COVID-19 в ключевых регионах-потребителях, и сохраняется часть ограничительных мер в некоторых странах. Поэтому, исходя из этих всех плюсов и минусов, мы считаем, что эта стратегия, которая была выработана, об увеличении на 400 тысяч баррелей [в сутки ежемесячно], она даже в период низкого спроса будет правильной, — отметил Новак.

Ранее, незадолго до заседания стран-участниц к ним обратились крупнейшие импортёры нефти с призывом стабилизировать рынок. В частности, лидер США Джо Байден обвинил ОПЕК+ в повышении цен на бензин в своём государстве. Там инфляция демонстрирует рекордный рост за последние 13 лет. Цена за баррель нефти при этом составляет свыше $80.