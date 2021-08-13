Страны НАТО собрались для обсуждения ситуации в Афганистане

Представители НАТО собрались на экстренное заседание для обсуждения ситуации в Афганистане. Об этом сообщает агентство France-Presse.

Такое решение было принято после заявления США об эвакуации из этой страны большей части своих сотрудников в связи с наступлением боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ).

Другие подробности не сообщаются.

Ранее стало известно, что талибы взяли под контроль город Таринкот, который является столицей провинции Урузган. Под полным контролем боевиков оказались полицейский участок и все учреждения провинции.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы развернули наступление на провинции страны. Американские аналитики прогнозируют, что Кабул — столица Афганистана — падёт в срок от одного до трёх месяцев. Ситуация с каждый днём становится всё хуже, Штаты приняли решение направить в Кабул часть выведенных из Афганистана войск, чтобы помочь в эвакуации сотрудников американского посольства.