Страны НАТО собрались для обсуждения ситуации в Афганистане

Представители НАТО собрались на экстренное заседание для обсуждения ситуации в Афганистане. Об этом сообщает агентство France-Presse.
Такое решение
Другие подробности не сообщаются.
Ранее стало известно, что талибы взяли под контроль город Таринкот, который является столицей провинции Урузган. Под полным контролем боевиков оказались полицейский участок и все учреждения провинции.
Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы развернули наступление на провинции страны. Американские аналитики прогнозируют, что Кабул — столица Афганистана — падёт в срок от одного до трёх месяцев. Ситуация с каждый днём становится всё хуже, Штаты приняли решение направить в Кабул часть выведенных из Афганистана войск, чтобы помочь в эвакуации сотрудников американского посольства.