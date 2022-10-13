Страны НАТО решили увеличить запасы вооружений и оборудования Столтенберг: НАТО увеличит запасы вооружений и оборудования

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны государств Альянса договорились нарастить запасы оборудования, вооружений и боеприпасов. Также они решили увеличить численность сил сверхбыстрого реагирования в восточной части блока, пишет ТАСС.

Сегодня мы приняли решение увеличить запасы вооружений, боеприпасов и оборудования для усиления наших возможностей и ускорения процесса оборонного планирования НАТО, чтобы обеспечить промышленность долгосрочным спросом, необходимым для увеличения производства, — заявил генсек НАТО после двухдневного заседания министров обороны в Брюсселе.

По словам Столтенберга, в восточной части блока стало больше войск, которые можно быстро увеличить до размера бригады. В частности, речь идет о восьми боевых группах от Балтийского моря до Черного моря.

Ранее стало известно, что 14 стран — членов НАТО подписали декларацию об улучшении европейской системы противовоздушной обороны European Sky Shield («Европейский противоракетный щит»).

Инициатива должна помочь устранить существующие проблемы в европейской системе ПВО. В частности, планируется модернизировать защиту от баллистических ракет, беспилотников и крылатых ракет.