Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

Корабли Великобритании вместе военно-морскими силами ряда стран НАТО проведут операцию на Крайнем Севере. Её целью станет демонстрация приверженности союзников свободе навигации в регионе.
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В манёврах также будут задействованы эсминец ВМС США USS Ross типа «Арли Бёрк» и фрегат «Тур Хейердал» типа «Фритьоф Нансен» ВМС Норвегии. Воздушную поддержку окажет патрульный самолёт Дании.
Великобритания, США, Дания и Норвегия сотрудничают с целью повышения нашей готовности к действиям на Крайнем Севере, а также повышения устойчивости в регионе, имеющем жизненно важное значение для интересов Великобритании, — отмечается в сообщении британского флота.
Ранее NEWS.ru сообщал, что интенсивность полётов авиации США и НАТО у границ России заметно увеличилась. В этой ситуации Москва может поменять стратегию обороны. Аналитик китайского издания Sohu считает, что вместо постоянных перехватов в воздухе иностранных разведывательных самолётов и бомбардировщиков Россия может применить ракеты. Это положит конец постоянным «визитам» воздушной разведки США и других стран НАТО.
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