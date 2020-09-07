Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

https://static.news.ru/photo/9222b192-f165-11ea-98fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Navy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Корабли Великобритании вместе военно-морскими силами ряда стран НАТО проведут операцию на Крайнем Севере. Её целью станет демонстрация приверженности союзников свободе навигации в регионе.

Об этом сообщают ВМС Великобритании, которые в операции будут представлены фрегатом типа 23 «Сазерленд» и танкером «Тайдспринг» класса «Тайд».

В манёврах также будут задействованы эсминец ВМС США USS Ross типа «Арли Бёрк» и фрегат «Тур Хейердал» типа «Фритьоф Нансен» ВМС Норвегии. Воздушную поддержку окажет патрульный самолёт Дании.

Великобритания, США, Дания и Норвегия сотрудничают с целью повышения нашей готовности к действиям на Крайнем Севере, а также повышения устойчивости в регионе, имеющем жизненно важное значение для интересов Великобритании, — отмечается в сообщении британского флота.

Ранее NEWS.ru сообщал, что интенсивность полётов авиации США и НАТО у границ России заметно увеличилась. В этой ситуации Москва может поменять стратегию обороны. Аналитик китайского издания Sohu считает, что вместо постоянных перехватов в воздухе иностранных разведывательных самолётов и бомбардировщиков Россия может применить ракеты. Это положит конец постоянным «визитам» воздушной разведки США и других стран НАТО.