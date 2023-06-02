Страны НАТО призвали нарастить производство боеприпасов Столтенберг: странам НАТО следует нарастить производство боеприпасов

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Странам НАТО следует нарастить производство боеприпасов, поскольку их запасы оскудели из-за поддержки Украины, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг. Он призвал союзников к подписанию соответствующих контрактов с оборонными компаниями, сообщает Bloomberg.

Пока что союзники исчерпали запасы, чтобы иметь возможность поддержать Украину, это неустойчивый путь. Поэтому нам нужно наращивать производство, чтобы достичь новых и более амбициозных целей, — цитирует агентство главу НАТО.

Он добавил, что Альянс пригласил представителей оборонной промышленности присоединиться к встрече министров обороны в Брюсселе, которая состоится в июне, для содействия заключению контрактов. Также Столтенберг выразил надежду, что на июльском саммите в Вильнюсе будет согласован план по наращиванию производства и увеличению совместных закупок вооружений для собственных нужд Альянса и дальнейшей поддержки Украины.

Ранее сообщалось, что в НАТО рассматривают возможность предоставления Киеву гарантий безопасности. По информации издания, они будут включать в себя обязательства оказывать поддержку, а также консолидацию и усиление военной помощи для формирования «cдерживающей оболочки» вокруг Украины.