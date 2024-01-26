Страны НАТО пошли на рискованные действия из-за неудач ВСУ GT: НАТО проводит крупнейшие учения из-за провалов Украины на фронте

Фото: Sgt. Anthony Ford/Keystone Press Agency/Global Look Press

Североатлантический альянс проводит самые масштабные за десятилетие учения из-за неудач Вооруженных сил Украины на фронте, пишет Global Times. По данным издания, НАТО как «организатор кризиса» решила оказать давление на Россию.

Учения проходят в критический момент, когда российско-украинский конфликт переходит в третий год, а в США предстоят выборы. Пока нет признаков ослабления конфликта. Поскольку украинские войска терпят неудачу за неудачей на поле боя, альянс как инициатор кризиса решил оказать военное давление на Россию, — говорится в материале.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что инструкторы НАТО продолжают обучать украинских военнослужащих на базах в Житомире и Хмельницком. По его словам, подготовкой военных ВСУ занимаются в том числе специалисты из США, Великобритании, Германии и Франции. Марочко сообщил, что западные страны намерены обучить украинцев навыкам выживания, тактике военных действий и эффективному применению современных образцов вооружений.

В декабре Путин заявил о резком усилении активности сил НАТО у российских границ. Глава государства рассказал, что к рубежам РФ в том числе были переброшены значительные силы из США. Кроме того, президент обратил внимание на увеличение численности войск Альянса в Восточной и Центральной Европе.