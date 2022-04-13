Страны НАТО хотят снабдить Украину танками

Представитель Пентагона Кирби: страны НАТО намерены отправить танки Украине
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
22:49, 13 апреля 2022
Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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США ожидают, что поставки новой техники на Украину начнутся немедленно, об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Он также рассказал, что ряд стран НАТО намерены объявить о поставке танков на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.
Немедленно, — сказал Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналиста в ходе брифинга.
Он также рассказал, что в скором времени ряд других стран НАТО намерены объявить об отправке танков на Украину. При этом Кирби не стал уточнять, какие именно государства намерены это сделать.
Ранее в среду, 13 апреля, президент США Джо Байден известил главу украинского государства Владимира Зеленского о предоставлении нового пакета военной помощи на сумму в $800 млн, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома. По словам американского лидера, ВСУ получат артиллерию, бронетранспортёры и вертолёты и другие вооружения.
В свою очередь, Совет ЕС согласовал выделение дополнительных €500 млн на военную помощь Украине. В совокупности оказанная Евросоюзом помощь уже достигла €1,5 млрд. ЕС и дальше будет поддерживать украинские вооружённые силы для защиты территориальной целостности.