Страны НАТО хотят снабдить Украину танками

США ожидают, что поставки новой техники на Украину начнутся немедленно, об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Он также рассказал, что ряд стран НАТО намерены объявить о поставке танков на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Немедленно, — сказал Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналиста в ходе брифинга.

Он также рассказал, что в скором времени ряд других стран НАТО намерены объявить об отправке танков на Украину. При этом Кирби не стал уточнять, какие именно государства намерены это сделать.

Ранее в среду, 13 апреля, президент США Джо Байден известил главу украинского государства Владимира Зеленского о предоставлении нового пакета военной помощи на сумму в $800 млн, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома. По словам американского лидера, ВСУ получат артиллерию, бронетранспортёры и вертолёты и другие вооружения.

В свою очередь, Совет ЕС согласовал выделение дополнительных €500 млн на военную помощь Украине. В совокупности оказанная Евросоюзом помощь уже достигла €1,5 млрд. ЕС и дальше будет поддерживать украинские вооружённые силы для защиты территориальной целостности.