Страны начали призывать своих граждан не посещать Приднестровье

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Руководство ряда стран мира рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Прилнестровье или покинуть непризнанную республику в случае, если они уже оказались там. С подобными призывами, в частности, выступили Израиль, Германия, Болгария, Канада, США. Об этом пишет РБК.

Рекомендацию воздержаться от поездок в Приднестровье или покинуть эту территорию МИЖ Израиля выпустил 28 апреля. В сообщении говорится об ухудшении ситуации с безопасностью в регионе. Также в ведомстве подчеркнули, что его возможности по оказанию помощи находящимся там израильским гражданам ограничены.

С Аналогичным призывом выступили внешнеполитические ведомства Германии и Канады. Последнее призвало своих граждан, находящихся в Приднестровье, соблюдать максимальную осторожность, напомнив о последствиях «воружённого конфликта на Украине».

В Госдепе США заявили о том, что внимательно следят за ситуацией в регионе. При этом рекомендацию воздержаться от поездок в Приднестровье и Молдавию там выпустили еще 19 апреля.

Поукинуть регион из-за «усложняющейся обстановки» призвал своих граждан МИД Болгарии.

В Молдавии заявили, что власти других государств действуют в соответствии со стандартным протоколом безопасности.

25 апреля у Министерства госбезопасности в столице Приднестровья Тирасполе прогремело несколько взрывов. На месте происшествия были найдены предметы, похожие на части боеприпасов, предположительно, тубус от противотанкового гранатомёта. У здания напротив министерства выбило стёкла. Утром 26 апреля был взорван радиоцентр в посёлке Маяк, который ретранслировал российское радио.

Кишинёв расценил произошедшее как способ дестабилизировать обстановку в регионе, а президент Молдавии Майя Санду созвала заседание Совета безопасности.