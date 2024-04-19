Туск объявил о задержании заказчика нападения на Волкова Туск: за нападение на Волкова задержан гражданин Белоруссии

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

Леонид Волков

Заказчиком нападения на Леонида Волкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) был гражданин Белоруссии, «работающий на россиян», сообщил в соцсети Twitter (Х) премьер-министр Польши Дональд Туск. Его задержали.

Белорус, работающий на россиян, заказавший двум полякам убийство соратника [Алексея] Навального, задержан. Нападавшие также уже задержаны. Они связаны с кругами ультрас, — говорится в сообщении.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что по подозрению в нападении на Волкова польские полицейские задержали двух мужчин. Известно, что неизвестные избили бывшего главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в марте в Вильнюсе.

Перед этим в Службе безопасности Украины заявили, что спецслужбы Польши при содействии киевских властей задержали мужчину, подозреваемого в подготовке покушения на Владимира Зеленского. По утверждениям представителей ведомства, задержанный является гражданином Польши и «сотрудничал с военной разведкой России».

При этом экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник считает, что президента Украины в первую очередь могут ликвидировать США. Он не исключил, что Зеленский «слишком много знает».