Страны G7 введут дополнительные санкции против оборонного сектора России

Дополнительные санкции против российского оборонного сектора из-за ситуации на Украине намерены ввести страны «Большой семёрки». Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7. Его цитирует ТАСС.

Мы введём дополнительные санкции против оборонного сектора России, чтобы подрывать боевые возможности российских вооружённых сил, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что введённые против России санкции фактически поставили страну на порог искусственного дефолта. Есть ли у России выход из сложившейся ситуации и кто пострадает, если она откажется платить так, как того добивается Запад, — в материале NEWS.ru.

Доцент экономического факультета РУДН Владимир Григорьев заявил, что основная часть негативных последствий будет связана с новым обменом санкционных и экономических ударов между Россией и странами ЕС и кульминацией в виде самоубийственного отказа Европы от российских энергоносителей. Это и есть то, чего на самом деле опасаются и российские, и иностранные неангажированные инвесторы, считает эксперт.