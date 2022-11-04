Страны G7 создадут механизм для оказания помощи в восстановлении Украины

Фото: Martin Meissner/dpa/Global Look press

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» договорились о создании координационного механизма, который позволит Украине восстановить объекты критически важной инфраструктуры, сообщает Reuters со ссылкой на чиновника, знакомого с ситуацией. Тот подчеркнул, что эта тема будет обсуждена в ближайшие дни и недели.

Они обсудили, с какими потребностями сталкивается Украина в преддверии зимы, и согласились, что необходим координационный механизм G7, чтобы помочь Украине отремонтировать, восстановить и защитить ее критически важную энергетическую и водную инфраструктуру. <...> Это то, что будет в центре внимания этой группы в ближайшие дни и недели,— сказал источник издания.

Также члены G7 договорились о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны, которые позволят более эффективно отражать ракетные удары Вооруженных сил России. По мнению участников обсуждения, снаряды могут прилетать не только по энергоинфраструктуре Украины, но и по гражданским объектам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восстановление Украины необходимо примерно $600–800 млрд. По его словам, более точную сумму пока невозможно определить, поскольку боевые действия еще продолжаются. Зеленский также подчеркнул, что в первую очередь нужно будет восстановить жилищную инфраструктуру, образовательные учреждения, транспорт и порты.