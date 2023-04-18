Страны G7 рассказали, когда закончится блокировка российских активов Страны G7 продолжат блокировать российские активы до конца СВО на Украине

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Встреча министров иностранных дел G7 в Японии

Страны G7 намерены продолжить блокировать российские активы до завершения конфликта на Украине, говорится в совместном заявлении глав МИД стран «большой семерки» по итогам встречи в Японии. Кроме того, страны G7 планируют ужесточить санкционное давление на Москву, продолжить контролировать соблюдение действующих санкций и пресекать попытки третьих стран подрывать действующие ограничения.

Мы полны решимости в рамках правовых систем наших стран обеспечить, чтобы российские суверенные активы, находящиеся в зонах нашей юрисдикции, остались обездвиженными до тех пор, пока не будет осуществлено такое разрешение конфликта, — говорится в сообщении.

Ранее Еврокомиссия признала, что замороженные активы Банка России придется вернуть по завершении конфликта на Украине. По информации Die Welt, Европа не против использования российских активов для восстановления Украины, однако этому мешает «юридическая преграда».

В публикации подчеркивается, что европейские чиновники предложили вложить российские деньги, чтобы на вырученные проценты предоставить Украине помощь для восстановления ее инфраструктуры.