Страны G7 проведут внеочередной саммит по видеосвязи с участием Зеленского

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/Global Look Press

Владимир Зеленский

Страны «Большой семерки» (G7) проведут 11 октября внеочередной саммит с участием украинского лидера Владимира Зеленского. Встреча будет проходить по видеосвязи, и основной ее темой станут удары ВС России по объектам инфраструктуры Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

В администрации США отметили, что президент страны Джо Байден и его коллеги из стран семерки «обсудят свою непоколебимую приверженность поддержке Украины» и оказание ей помощи.

Накануне о проведении внеочередного саммита заявили в правительстве Германии. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт уточнил, что он состоится в 14:00 (15:00 мск).

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Зеленский договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном о проведении срочной встречи «Большой семерки». По его словам, речь на ней пойдет не только об усилении помощи Украине, но и дальнейших санкциях в отношении России.

Инициирование Зеленским срочного саммита G7 прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, украинский лидер выступит перед собравшимися «с новым номером».