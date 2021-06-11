Страны G7 призвали Россию «прекратить злонамеренные действия»

https://static.news.ru/photo/f0880ebc-cc4d-11eb-b94b-96000091f725_660.jpg Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

В G7 считают, что Россия вмешивается в демократические системы других государств, а также не выполняет свои обязанности в отношении прав человека. Страны-участницы также призвали Москву прекратить эти «злонамеренные действия».

В коммюнике, выпущенном по итогам саммита, сказано, что страны G7 заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией. Они также намерены продолжать общаться по темам, представляющим интерес для каждой из сторон.

При этом они хотят, чтобы Россия прекратила поведение, названное странами «Большой семёрки» дестабилизирующим. Кроме того, они призвали вывести российские войска и технику с восточной границы Украины и Крымского полуострова.

Помимо этого, лидеры стран решили сократить углеродные выбросы до нуля не позднее 2050 года. Это необходимо, чтобы не допустить глобального потепления, пояснила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

En route to @COP26 ! @G7 partners are signing off on a landmark joint commitment to net-zero emissions by 2050 (latest) & keeping a 1.5C temperature rise within reach.



We will do everything we can to stick to 1.5 pic.twitter.com/jExPg2WLhQ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 13, 2021

Ранее сообщалось, что президентам России и США Владимиру Путину и Джо Байдену в ходе встречи в Женеве 18 июня необходимо восстановить личные контакты, наладить прямой диалог и создать механизмы взаимодействия двух стран.