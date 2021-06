Страны G7 призвали Россию «прекратить злонамеренные действия»

В коммюнике, выпущенном по итогам саммита, сказано, что страны G7 заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией. Они также намерены продолжать общаться по темам, представляющим интерес для каждой из сторон.

При этом они хотят, чтобы Россия прекратила поведение, названное странами «Большой семёрки» дестабилизирующим. Кроме того, они призвали вывести российские войска и технику с восточной границы Украины и Крымского полуострова.

Помимо этого, лидеры стран решили сократить углеродные выбросы до нуля не позднее 2050 года. Это необходимо, чтобы не допустить глобального потепления, пояснила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.