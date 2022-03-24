Страны G7 признали, что события на Украине влияют на рост цен в энергетике

После лидеров стран «Большой семёрки» (G7) главы государств признали, что события вокруг Украины стали причиной роста цен на энергетические ресурсы и продукты питания. В связи с этим, страны G7 договорились принимать новые санкционные ограничения против России по мере необходимости. Также группа семи призвала ОПЕК повысить предложение на нефтяном рынке, чтобы понизить зависимость стран от российских энергоресурсов, пишут «Известия».

Помимо этого страны «Большой семёрки» приняли решение помочь тем странам, которые захотят отказаться от российского сырья. Вдобавок, представители стран G7 договорились препятствовать обходу санкций со стороны России, в том числе в отношении операций Центробанка с золотовалютными резервами страны.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мир стоит на пороге небывалого продовольственного кризиса. Французский лидер отметил, что этот кризис особо ударит по странам Африки, Магриба и Ближнего Востока.

Ранее в статье британской газеты The Guardian спрогнозировали, что ряд регионов в мире столкнётся с дефицитом продовольствия и голодом, если прекратятся поставки пшеницы из России и с Украины. В статье напомнили, что цены на продовольствие росли ещё до обострения ситуации на Украине на фоне пандемии коронавируса и климатического кризиса.