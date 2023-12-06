Страны G7 пообещали предоставить Украине помощь в области энергетики

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Страны G7 наращивают усилия для предоставления Украине помощи в области энергетики, говорится в заявлении лидеров стран-участниц «семерки» по итогам саммита, его приводит ТАСС. Мероприятие состоялось 6 декабря в формате видеоконференции.

Мы наращиваем наши усилия по предоставлению гуманитарной помощи и критически важной энергетической помощи [Украине]. Мы решительно осуждаем российские атаки на критически важную и гражданскую инфраструктуру по всей Украине, — говорится в заявлении.

Также страны G7 пообещали ввести запрет на алмазы из России, он вступит в силу с 1 января 2024 года. При этом ограничения не распространятся на промышленные алмазы. Кроме того, «семерка» пообещала помочь Киеву получить компенсацию от России в соответствии с международным правом, а также заявила о продолжении ограничений для России в использовании международной финансовой системы.

Онлайн-саммит G7 прошел вечером 6 декабря под председательством премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Ранее он заявлял, что лидеры стран намерены обсудить «важные вопросы», которые стоят перед международным сообществом.

Ранее директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что Украину ожидают «фантастические сложности» из-за проблем в энергетической сфере. По его словам, это связано с зависимостью республики от угля и с устареванием энергетической инфраструктуры. О проблемах в украинской энергетической сфере также заявил и обозреватель британского издания Guardian Саймон Шлегель. По его словам, Украина может не пережить приближающуюся зиму из-за нехватки оборудования у энергокомпаний.

В свою очередь министр энергетики Украины Герман Галущенко предупредил сограждан о длительных отключениях электричества грядущей зимой из-за ударов по инфраструктуре. Он уточнил, что власти страны прорабатывают данный вопрос, чтобы оперативно восстанавливать возникающие сбои. В случае массированных ударов ущерб по энергосистеме страны будет расцениваться как очень существенный, добавил он.