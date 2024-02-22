Представитель Борреля усомнился, что Киев — русский город Петер Стано усомнился в словах Медведева о русском Киеве

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представитель дипломатической службы ЕС Петер Стано усомнился в справедливости слов заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, что Киев — русский город, сообщает ТАСС. Он отметил, что Евросоюз будет активнее снабжать Киев «всем, чем возможно», чтобы Украина «когда-нибудь» одержала победу над Россией.

Евросоюз будет снабжать Украину быстрее и больше — всем, чем возможно: боеприпасами, оружием, военной техникой, чтобы Украина когда-нибудь выиграла эту войну, — сказал Стано.

Ранее зампред Совбеза РФ заявил, что для достижения целей СВО может потребоваться дойти до Киева. Он объяснил это тем, что Киев — русский город и что оттуда исходит угроза существованию России.

Также Медведев назвал русским городом и Одессу. Во время интервью российским СМИ он призвал ее «вернуться домой» и войти в состав Российской Федерации. По его словам, он русский, несмотря на то, какие люди в нем живут и на каком языке разговаривают.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков согласился с этим утверждением. Он напомнил, что, когда в 1654 году воссоединялись русские земли, Украины не было. Также сенатор добавил, что одесситы очень сильно натерпелись и помнят трагедию 2 мая 2014 года, когда людей сожгли в Доме профсоюзов.