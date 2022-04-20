Страны G7 «пообещали и предоставили» Украине более $24 млрд

Общий объём дополнительной помощи Украине в 2022 году и после него должен превысить $24 млрд, говорится в заявлении глав минфинов и центробанков стран G7. Они 20 апреля собирались в Вашингтоне, где и подписали соответствующий документ, который опубликовал Минфин ФРГ.

Совместно с международным сообществом мы предоставили или обещали предоставить значительную дополнительную поддержку как в финансовом, так и в материальном выражении, превышающую $24 млрд в 2022 году и после него, — подчёркивается в заявлении.

Кроме того, в документе говорится, что Киеву оказывалась экономическая поддержка и в предыдущие восемь лет. Её объём с 2014 по 2021 годы составил более $60 млрд. Также участники встречи отметили, что будут преодолевать трудности в экономике, которые вызвала ситуация на Украине.

Ранее стало известно, что Украине требуется $7 млрд в месяц в виде немедленной финансовой помощи для покрытия обязательств по выплатам соцпомощи и зарплат. Об этом 14 апреля заявил президент страны Владимир Зеленский главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен во время её визита в Киев.