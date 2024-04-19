Страны G7 огласили позицию по Украине и теракту в «Крокус Сити Холле» Страны G7 отказались признать причастность Украины к теракту в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Здание концертного зала «Крокус Сити Холл»

Страны, входящие в состав «Большой семерки», отказались признавать причастность Украины к террористической атаке на подмосковный «Крокус Сити Холл», говорится в совместном заявлении членов G7 по итогам трехдневных консультаций. Заявляется, что они не нашли оснований, указывающих на ответственность Киева за теракт.

Мы решительно отвергаем необоснованные попытки российских властей обвинить Украину в трагическом теракте под Москвой 22 марта, — указано в документе.

Страны G7 настаивают, что вину за террористическую атаку несет группировка ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Также известно, что участники встречи договорились расширить санкционное давление на Россию, а также на ее союзников. В число последних, по версии «Большой семерки», вошли Китай, Иран, Белоруссия и Северная Корея. Кроме того, они осудили позицию Пекина за экономическое сотрудничество с Москвой.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил об очевидности наличия украинского следа в деле о теракте в красногорском «Крокус Сити Холле». По его словам, организаторов этого преступления ждет кара, сейчас российские спецслужбы прилагают все усилия, направленные на установление организаторов и спонсоров трагедии.