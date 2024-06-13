Страны G7 одобрили транш Украине за счет активов России AFP: члены G7 выделят Киеву $50 млрд за счет прибыли от замороженных активов РФ

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Страны «Большой семерки» (G7) пришли к договоренности о выделении Украине $50 млрд, пишет Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец. По сведениям журналистов, транш направят за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года.

Изначально это была инициатива США. Этот кредит предполагается погасить за счет средств, полученных от замороженных российских активов, — говорится в статье.

Технические специалисты G7 проверят соответствие решения законодательству и правилам государственного финансирования, добавили представители СМИ. Страны также определились с пунктами распределения обязательств между сторонами в случае разморозки российских активов.

Ранее представитель Госдепа Мэттью Миллер на брифинге объявил, что Вашингтон пока не готов представить решения по конфискации замороженных средств России. По его словам, прогресс по этой части отсутствует, несмотря на принятый закон, который дает президенту США Джо Байдену соответствующие полномочия.

До этого австралийский вице-премьер Ричард Марлз указал, что Австралия не планирует изымать заблокированные на ее территории российские активы в пользу Украины. Он не стал называть объем этих средств в Австралии, но отметил, что сумма «значительно меньше» той, которую озвучили СМИ.