Главы стран «Большой семерки» (G7) планируют объявить о новых санкциях в отношении энергетического сектора России и мерах, препятствующих обходу существующих ограничений, сообщает агентство Reuters. По информации журналистов, о новых мерах будет объявлено в ходе саммита G7 в Японии, который состоится 19–21 мая.
Нововведения будут направлены на предотвращение обхода санкций с участием третьих стран, сдерживание энергетического сектора и ограничение торговли, которая поддерживает Вооруженные силы РФ, — сказано в публикации.
Отмечается, что США также будут добиваться полного запрета на экспорт в РФ определенных категорий товаров.
Ранее экономист Евгений Смирнов рассказал, что перепродажа российских энергоносителей Европе через Азию является главным способом обхода санкций против России. Эксперт пояснил, что попытка ограничить поставки российских энергоресурсов в Европу через Азию с помощью новых санкций приведет к тому, что цена на нефть вырастет еще больше. Он при этом признал, что чем больше посредников появляется в этой схеме, тем дешевле вынуждены продавать энергоносители российские экспортеры.