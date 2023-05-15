Страны G7 объявят о расширении антироссийских санкций Reuters: страны G7 объявят о мерах по ужесточению санкций против российского энергосектора

Фото: Kira Hofmann / imago-images.de / Global Look Press

Главы стран «Большой семерки» (G7) планируют объявить о новых санкциях в отношении энергетического сектора России и мерах, препятствующих обходу существующих ограничений, сообщает агентство Reuters. По информации журналистов, о новых мерах будет объявлено в ходе саммита G7 в Японии, который состоится 19–21 мая.

Нововведения будут направлены на предотвращение обхода санкций с участием третьих стран, сдерживание энергетического сектора и ограничение торговли, которая поддерживает Вооруженные силы РФ, — сказано в публикации.

Отмечается, что США также будут добиваться полного запрета на экспорт в РФ определенных категорий товаров.

Ранее экономист Евгений Смирнов рассказал, что перепродажа российских энергоносителей Европе через Азию является главным способом обхода санкций против России. Эксперт пояснил, что попытка ограничить поставки российских энергоресурсов в Европу через Азию с помощью новых санкций приведет к тому, что цена на нефть вырастет еще больше. Он при этом признал, что чем больше посредников появляется в этой схеме, тем дешевле вынуждены продавать энергоносители российские экспортеры.