Страны G7 обсудят ситуацию на Украине 22 декабря

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22 декабря главы МИД стран «Большой семерки» проведут онлайн-встречу, в ходе которой обсудят ситуацию на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные японского МИД. Стороны намерены провести обмен мнениями относительно будущих мер реагирования и подтвердить сотрудничество стран в качестве «Большой семерки».

22 декабря <...> состоится встреча в онлайн-режиме глав МИД стран G7, в которой примет участие министр иностранных дел [Японии] Ёсимаса Хаяси, — отмечается в заявлении.

Ранее министры иностранных дел стран «Большой семерки» договорились о создании координационного механизма, который позволит Украине восстановить объекты критически важной инфраструктуры. Как сообщил чиновник, знакомый с ситуацией, эта тема будет обсуждена в ближайшие дни и недели.

Также члены G7 договорились о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны, которые позволят более эффективно отражать ракетные удары Вооруженных сил России. По мнению участников обсуждения, снаряды могут прилетать не только по энергоинфраструктуре Украины, но и по гражданским объектам.